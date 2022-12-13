Житель Мурино жестоко избил соседа из-за громкой музыки

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в подъезде одного из домов в Мурино произошёл конфликт между соседями, который закончился жестким избиением. Об этом стало известно Piter.TV.

На следующий день с информацией о правонарушении в полицию обратился 36-летний пострадавший. Как удалось установить, его избил сосед на лестничной клетке из-за громкой музыки. Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой теменной кости и другими травмами.

Подозреваемый 42-летний житель дома был задержан 18 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина приставал к девочке на набережной в Луге.

Фото: Piter.TV