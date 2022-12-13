Мужчина приставал к девочке на набережной в Луге

О развратных действиях со стороны неизвестного заявила мать девочки.

Вечером вторника, 18 ареля, в полицию обратилась женщина 1984 года рождения, сообщив о том, что в тот же день на набережной города Луга неизвестный совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери 2012 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, мужчине на вид около 45 лет, одет в чёрную кожаную куртку до пояса, тёмную футболку, чёрные штаны, имел чёрную сумку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный прислал 13-летнему петербуржцу интимные видео.

Фото: Piter.TV