Неизвестный прислал 13-летнему петербуржцу интимные видео

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге неизвестный отправлял несовершеннолетнему мальчику видео интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 38-летняя петербурженка, которая попросила привлечь к ответственности неизвестного. По её словам, кто-то 10 апреля в 14:00 на телефон её 13-летнего сына прислал видео интимного характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге таксист совершил развратные действия в отношении 15-летней пассажирки.

Фото: Piter.tv