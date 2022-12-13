Неизвестный прислал 13-летнему петербуржцу интимные видео

В Петербурге неизвестный отправлял несовершеннолетнему мальчику видео интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 38-летняя петербурженка, которая попросила привлечь к ответственности неизвестного. По её словам, кто-то 10 апреля в 14:00 на телефон её 13-летнего сына прислал видео интимного характера.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге таксист совершил развратные действия в отношении 15-летней пассажирки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все