В Петербурге таксист совершил развратные действия в отношении 15-летней пассажирки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге таксист совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

Несовершеннолетняя обратилась к врачу, который диагностировал у нее попытку действия сексуального характера, острый вульвит (воспаление наружных женских половых органов). После оказания медицинского лечения направлена на амбулаторное лечение.

Вечером 9 апреля 15-летняя девочка ехала в такси Hyundai Solaris. Таксист совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в петербургском метро мужчина приставал к 13-летней пассажирке.

Фото: Piter.TV