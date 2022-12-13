Камеры засняли жестокое избиение клиентов кафе "Гризли" охранниками на Крыленко

Мужчин силой вытолкали из заведения на улицу и били дубинками.

Вечером воскресенья, 29 января, охранники кафе "Гризли" на улице Крыленко жестоко избили посетителей. Как мы писали ранее, после потасовки пострадавшие оказались в больнице, один из мужчин угодил в реанимацию. Кадры с места событий оказались в распоряжении Piter.TV.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, на котором двух мужчин силой выталкивают из заведения на улицу и бьют дубинками. Одного из пострадавших повалили на землю.

Напомним, что в результате инцидента попавший в реанимацию 30-летний петербуржец получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, кровоизлияние, ушиб левой височной области, перелом основания черепа, ушибы и гематомы лица. Ещё один мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами теменной области, ушибом головы, гематомой левой кисти, закрытым переломом 2-й пястной кисти, ушибом грудной клетки обратился за помощью медиков самостоятельно. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В тот же вечер официально нетрудоустроенные охранники 23 и 38 лет писали явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что сожитель петербурженки подозревается в сексуальном насилии в отношении её 11-летнего сына.

Видео: Piter.TV