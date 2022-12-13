Сожитель петербурженки подозревается в сексуальном насилии в отношении её 11-летнего сына

Также он совершил насильственные действия в отношении его 11-летней двоюродной сестры, находившейся в гостях.

После пьяного дебоша на Дунайском проспекте мужчину задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей сожительницы. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 28 января в квартиру по Дунайскому проспекту прибыли полицейские после заявления, что пьяный мужчина угрожает детям 11 лет. На месте в состоянии алкогольного опьянения был задержан 59-летний В.

На следующий день в ходе доверительной беседы с несовершеннолетним в присутствии его материи установлено, что около 2 недель назад сожитель мамы в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в его отношении и в отношении 11-летней двоюродной сестры, находившейся в гостях.

Изъято 7 предметов сексуального характера, следы пальцев рук. По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv