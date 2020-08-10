Из-за взрыва на АЗС в Волгограде пострадали 12 человек

Среди пострадавших 4 спасателя.

В Волгограде из-за взрыва на АЗС пострадали 12 человек

Ранее: Piter.TV рассказывал первые подробности о взрыве и пожаре на АЗС в северной части Волгограда. В 12.40 по местному времени поступил сигнал о пожаре в Тракторозаводском районе г.Волгограда. На проспекте Ленина происходило горение цистерны с газом. В первые минуты сообщалось о 4 пострадавших. Сейчас "Риа Новости" сообщают, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

Среди пострадавших 2 женщины. 10 человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Также есть информация, что среди пострадавших 4 спасателя, которые ликвидировали пожар.

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