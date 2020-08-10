Видео: В Испании из-за удара молнии произошел пожар на нефтехимическом предприятии

Молния ударила в резервуар с дизельным топливом.

В Испании на нефтехимическом предприятии из-за удара молнии произошел пожар.

Служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча в Twitter сообщила о крупном пожаре на нефтехимическом предприятии в Пуэртольяно. Молния попала в резервуар с дизельным топливом, и начался пожар. О погибших и пострадавших не сообщается.

Испанские СМИ сообщают, что предприятие принадлежит нефтегазовой компании Repsol.

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