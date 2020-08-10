В Волгограде на газовой АЗС произошел взрыв

По предварительным данным пострадали 4 человека.

В Волгограде на АЗС произошел взрыв.

Сегодня, 10 августа, в первой половине дня в северной части Волгограда произошел взрыв на АЗС. Очевидцы в соцсетях сообщают, что слышали 2 мощных хлопка. В близлежащих домах дребезжали стекла. По другим данным хлопка было 3.

МЧС РФ по Волгоградской области сообщает, что в 12.40 по местному времени поступил сигнал о пожаре в Тракторозаводском районе г.Волгограда. На проспекте Ленина происходит горение цистерны с газом. Группировка по тушению пожара наращивается.

На данный момент сообщается о 4 пострадавших.

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Видео: ВК, No Future

Фото: МЧС по Волгоградской области