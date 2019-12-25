Глава Новосибирской области назвал причину взрывов на АЗС

Он поручил провести проверки всех АЗС на территории области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил основную причину взрывов на автозаправочной станции в областном центре 14 июня. Об этом он сказал на оперативном совещании в областном правительстве, пишет "РИА Новости".

По его словам, данной причиной является несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства

Период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим жителям. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

Также глава региона поручил мэру Новосибирска проверить обоснованность размещения АЗС внутри жилых кварталов. Травников подчеркнул, что окончательные выводы по данному инциденту сделают следователи. По его словам, в ближайшее время будут проведены проверки всех автозаправочных станция на территории области.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек.

Фото: Instagram/Инцидент Новосибирск