В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек

Днем 14 июня в Новосибирске вспыхнул крупный пожар на автозаправке. На момент написания новости площадь пожара на возросла до 800 кв м, есть угроза перехода на складские строения, угрозы жилым домам нет, сообщило МЧС.
В результате происшествия травмы получили двое сотрудников МЧС, которые первми приехали на место ЧП, и четверо прохожих. Их доставили в больницу.
На месте ЧП происходят взрывы, личный состав ведомства работает на безопасном расстоянии. В ликвидации пламени используют лафетные стволы.
Видео: Telegram / Life Shot
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