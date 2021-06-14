В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек

Площадь пожара составляет около 800 кв м.

Днем 14 июня в Новосибирске вспыхнул крупный пожар на автозаправке. На момент написания новости площадь пожара на возросла до 800 кв м, есть угроза перехода на складские строения, угрозы жилым домам нет, сообщило МЧС.

В результате происшествия травмы получили двое сотрудников МЧС, которые первми приехали на место ЧП, и четверо прохожих. Их доставили в больницу.

На месте ЧП происходят взрывы, личный состав ведомства работает на безопасном расстоянии. В ликвидации пламени используют лафетные стволы.

Видео: Telegram / Life Shot