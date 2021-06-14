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В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек

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Площадь пожара составляет около 800 кв м.

Днем 14 июня в Новосибирске вспыхнул крупный пожар на автозаправке. На момент написания новости площадь пожара на возросла до 800 кв м, есть угроза перехода на складские строения, угрозы жилым домам нет, сообщило МЧС.

В результате происшествия травмы получили двое сотрудников МЧС, которые первми приехали на место ЧП, и четверо прохожих. Их доставили в больницу.

На месте ЧП происходят взрывы, личный состав ведомства работает на безопасном расстоянии. В ликвидации пламени используют лафетные стволы. 

Видео: Telegram / Life Shot

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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