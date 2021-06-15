Момент взрыва на АЗС в Новосибирске попал на видео

РИА Новости: пострадали 24 человека.

Момент взрыва на автозаправочной станции в Новосибирске попал на видео. Местные жители продемонстрировали кадры того, как на АЗС взрывается резервуар с топливом. На кадрах зафиксировано, как в небо поднимается огненное облако. После этого воздушное пространство вокруг адреса Гусинобродском шоссе, 60 было сильно задымлено.

По данным "РИА Новостей", пострадавшими считаются 24 человека, включая одного несовершеннолетнего. Не менее 19 человек пришлось госпитализировать в ожоговый центр. Из них 12 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семеро - в тяжелом. В ТАСС со ссылкой на экстренное ведомство по региону заявили, что повреждения получили 33 человека, включая двух пожарных.

В 21:48 вечера 14 июня по московскому времени пожар полностью ликвидирован. источник ТАСС

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. На данный момент известно, что общая площадь возгорания на АЗС превысила территорию в тысячу квадратных метров. Основной версией возгорания специалисты считают незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость.

Видео: Telegram / LIFE SHOT