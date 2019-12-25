Особенно много нелетающих птиц обитало в Новой Зеландии и на Гавайах.

Из-за вредного влияния человека нелетающих птиц стало существенно меньше. К такому выводу пришли исследователи из лондонского колледжа, пишет Sciencepop.

Учёные полагают, что со времен позднего Плейстоцена, которые закончился примерно 125 тысяч лет назад, на Земле вымер 581 вид птиц. Специалисты подчёркивают, что в большинстве исчезновений виноват именно человек. Отмечается, что тогда на планете насчитывалось 166 видов нелетающих птиц, тогда как сейчас их 60. Самые известные — пингвины.

Особенно много нелетающих птиц обитало в Новой Зеландии и на Гавайах.

Ранее пернатого "палача" сфотографировали на юго-западе Петербурга.

Фото: pixabay.com