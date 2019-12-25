  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пернатого "палача" сфотографировали на юго-западе Петербурга
Сегодня, 16:33
48
nastya960

Пернатого "палача" сфотографировали на юго-западе Петербурга

0 0

Птица занесена в Красную книгу России.

Необычную для Петербурга птицу заметили в Красносельском районе. Местная жительница смогла сфотографировать серого сорокопута, который занесен в Красную книгу России.

Не особо желая позировать, быстро улетел по своим хищным делам.

Ирина Морозова, фотограф

Серый сорокопут (жулан) – певчая птица весом 60-80 граммов. Эти птицы довольно часто нанизывают" пойманную добычу на ветки или колючки у своих гнезд. Они едят других пернатых, грызунов, ящериц. За такие повадки птица получила прозвище "палач". В Петербурге сорокопуты редко попадаются людям на глаза.

В саду Ивана Фомина остался зимовать дикий гусь.

Фото: ВК/ Птицы СПб и России (Ирина Морозова)

Теги: красная книга, птица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии