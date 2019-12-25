Рейсы трамвая по маршруту "Первый туристический" отменяются 22 и 25 июля.

Главный военно-морской парад в Петербурге приостановит работу туристических трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса" 21 июля.

Все рейсы трамвая по маршруту "Первый туристический" отменяются в день подготовки – 22 июля с 9 утра до 14:00 и в сам день парада – 25 июля с 8 утра до 16:00. В пресс-службе добавили, что по Литейному и Троицкому мостам движение трамваев будет закрыто.

Сам же военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей. Такое решение было принято в связи ограничениями по коронавирусу, которые действуют в городе.

Фото: Piter.tv