Из-за пожара в квартире в Балашихе погибли два ребенка

Самостоятельно выбрались из дома во время пожара 45 человек.

Из-за пожара в квартире в Балашихе на Чистопольской улице погибли два ребенка. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Известно, что на пожаре погибло три человека — двое из них дети. Четыре человека пострадали.

Самостоятельно выбрались из дома во время пожара 45 человек.

Возгорание произошло в 14:00. Пожарные смогли потушить его через час и 15 минут. На месте работали 42 сотрудника МЧС и 13 единиц техники.

Ранее на Центральной улице в Сертолово горела квартира.

Фото: pixabay.com