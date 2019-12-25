На Центральной улице в Сертолово горела квартира

Пожар заметили благодаря дыму в парадной дома.

Около 17.30 в среду, 11 ноября, в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о дымящейся парадной в десятиэтажном доме на Центральной улице в Сертолово. Об этом Piter.TV рассказал собственный источник.

На место сразу же прибыли полиция и МЧС, дверь в горящую квартиру на седьмом этаже пришлось вскрывать, спасатели начали поиск пострадавших внутри помещения. По информации областного МЧС, в квартире горели комната и коридор на площади 20 квадратных метров, тушение пожара заняло чуть меньше часа. С огнем боролись 12 человек и три единицы техники. Пострадавших в пожаре в итоге не оказалось.

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Фото: Piter.TV