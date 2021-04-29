Из-за непогоды в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

По прогнозам Росгидрометцентра, непогода будет с 15 до 20 часов вечера.

В пятницу, 8 июля, в Петербурге вновь объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

По прогнозам Росгидрометцентра, непогода будет с 15 до 20 часов вечера. Помимо этого, в городе ожидаются дожди и грозы в субботу, 9 июля.

В Смольном напомнили, что при ухудшении погоды необходимо быть особенно осторожным и водителям, и пешеходам. В субботу стоит отказаться от использования автомобиля из-за риска аварий.

"Желтый" — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Опаснее него — "оранжевы" и "красный".

Напомним, что на выходных в Петербурге ожидается до +25 градусов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что днем к западным районам Ленобласти подойдет атмосферный фронт в циклоне "WIETE", и кроме кратковременных дождей и гроз после обеда ожидаются ливни, местами с градом.

Ранее на прошлых выходных, в субботу, в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Тогда обещали аномальную жару.

Фото: Piter.tv

