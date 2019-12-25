На выходных в Петербурге ожидается до +25 градусов

При этом не исключены осадки.

Выходные в Петербурге будут не такими жаркими, как прошлые. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Главное не промокнуть, а для этого надо правильно выбирать место и время своего пребывания на природе. Александр Колесов, синоптик

В субботу, 9 июля, днем к западным районам Ленобласти подойдет атмосферный фронт в циклоне "WIETE", и кроме кратковременных дождей и гроз после обеда ожидаются ливни, местами с градом. Температура воздуха в Петербурге до +25 градусов. В воскресенье также ожидаются кратковременные дожди, но меньшей интенсивности. Температура воздуха чуть ниже, до +23 градусов.

Фото: Piter.tv