Из-за ложного звонка о готовящемся взрыве в Петербурге проверили 72 станций метрополитена

Сообщение пришло с номера гражданина Люксембурга.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось осматривать все станции метрополитена после сообщения о "бомбе" на станции. Оно поступило утром 8-го февраля, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Было установлено, что SMS пришло с номера, зарегистрированного на пожилого гражданина Люксембурга, проживающего в Петербурге. Полицейские прибыли по адресу места жительства мужчины, но дверь никто не открыл.

При осмотре 72 станций метрополитена взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, в них задействовали 58 сотрудников ОВД. Эвакуацию не проводили.

Ранее жительница Москвы сообщила о готовящемся взрыве в российских школах.

Фото: Piter.TV