В Петербурге и области за ночь проверили более тысячи школ из-за угроз минирования

В проверках задействовали более 300 сотрудников органов внутренних дел.

Жительница Москвы сообщила о том, что 8 февраля в России взорвутся 20 тысяч школ. После этого сотрудники органов внутренних дел осмотрели более тысячи образовательных учреждений Петербурга и области. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Со слов заявительницы, о готовящемся взрыве она узнала от ее дочери, которой на телефон пришло видео с сообщением о грядущем происшествии. Школьница при этом учится в твери, а мама находилась на территории УМВД Дорогомилово в Москве.

При осмотре объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Проверка длилась до 5 утра.

Материалы направили в ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV