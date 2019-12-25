В Петербурге и области за ночь проверили более тысячи школ из-за угроз минирования

Жительница Москвы сообщила о том, что 8 февраля в России взорвутся 20 тысяч школ. После этого сотрудники органов внутренних дел осмотрели более тысячи образовательных учреждений Петербурга и области. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Со слов заявительницы, о готовящемся взрыве она узнала от ее дочери, которой на телефон пришло видео с сообщением о грядущем происшествии. Школьница при этом учится в твери, а мама находилась на территории УМВД Дорогомилово в Москве.
При осмотре объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Проверка длилась до 5 утра.
Материалы направили в ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все