В 2024 году в Петербурге введут 36 школ

В 2025 году Северная столица начнет плановое строительство школ и детских садов.

В Петербурге до конца года будет ликвидирован дефицит социальных объектов. В этом году введут 36 общеобразовательных школ и 38 детских садов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 2025 году Северная столица начнет плановое строительство школ и детских садов. Как отметил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию, со следующего года стартует программа капремонта детских садов, которые были построены в советские времена. В реконструкции и ремонте нуждаются почти 18,5 тыс. зданий дошкольных учреждений в стране.

Ранее мы писали, что негосударственные театры Петербурга получат 102 млн рублей.

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