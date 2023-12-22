Негосударственные театры Петербурга получат 102 млн рублей

Получателей субсидий определит городской комитет по культуре по результатам конкурса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 февраля подписал постановление городского правительства "О порядках предоставления в 2024 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям – негосударственным театрам на постановку и (или) показ спектаклей". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В бюджете Петербурга в 2024 году на эти цели выделено 102 млн рублей, что является наибольшим объемом за последние годы. Получателей субсидий определит городской комитет по культуре по результатам конкурса.

Отмечается, что в числе негосударственных театров Петербурга – обладатели престижных премий и наград, в том числе, Высшей театральной премии "Золотой софит" и Российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Ранее мы рассказывали о том, что Большой театр выступит с программой к 180-летию Римского-Корсакова в Петербурге.

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