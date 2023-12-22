Большой театр выступит с программой к 180-летию Римского-Корсакова в Петербурге

Кроме того, с 23 по 25 февраля солисты Мариинки представят зрителям оперы "Псковитянка", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Ночь перед Рождеством" на исторической сцене Большого театра.

Оперная труппа Большого театра прибыла в Петербург после долгих 20 лет отсутствия. Артисты собираются отметить 180-летний юбилей композитора и дирижера Николая Римского-Корсакова на сцене Мариинского театра.

Кроме того, с 23 по 25 февраля солисты Мариинки представят зрителям оперы "Псковитянка", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Ночь перед Рождеством" на исторической сцене Большого театра. Постановками будет дирижировать маэстро Валерий Гергиев.

С 27 по 29 февраля, жители Москвы представят петербургским зрителям оперу "Царская невеста" - легендарное представление из золотого фонда репертуара в роскошных декорациях, созданных Фёдором Федоровским. Это постановка середины XX века, восстановленная в 2014 году режиссёром Юлией Певзнер.

Ранее в Смольном рассказали подробности о создании второй сцены "Санктъ-Петербургъ Опера" в ДК связи.

Фото: bolshoi.ru (Дамир Юсупов)