В Смольном рассказали подробности о создании второй сцены "Санктъ-Петербургъ Опера" в ДК связи

На втором и третьем этажах, где находится сценическая площадка со зрительным залом и балконом, можно расположить более трёхсот посадочных мест.

Дворец культуры работников связи на Большой Морской улице, 58, литера А, передан в пользование камерному музыкальному театру "Санктъ-Петербургъ опера". Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко пояснил, что это необходимо для создания второй сцены, так как основной сценической площадки, вмещающей до 175 зрителей, не хватает места. Подробности приводит spb.aif.ru.

В историческом здании, построенном почти сто лет назад и имеющем общую площадь 4,5 тыс.кв.м., будет оборудована вторая сцена театра, основная площадка которого расположена неподалеку на Галерной улице, 33. Площадь театрального зала в ДК работников связи подходит для камерного репертуара "Санктъ-Петербургъ опера", уточнили в Смольном. На втором и третьем этажах, где находится сценическая площадка со зрительным залом и балконом, можно расположить более трёхсот посадочных мест.

История ДК связи тесно связана со становлением ленинградской школы русского рока — на его сцене выступали и записывались такие группы, как "Аквариум", "Кино" и другие. В 2001 году здание было включено в перечень исторически и культурно ценных объектов. Сегодня оно является доминантой набережной реки Мойки.

Фото: Citywalls.ru (Виктор)