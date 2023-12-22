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"Санктъ-Петербургъ Опера" обретёт вторую сцену в ДК Связи
Сегодня, 12:58
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"Санктъ-Петербургъ Опера" обретёт вторую сцену в ДК Связи

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Основной сцены на 175 мест уже недостаточно.

Вторая сцена Камерного музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" была передана в использование Дому культуры работников связи. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Историческое здание на Большой Морской улице, 58, находится неподалеку от основного здания театра и имеет сценическую площадку на втором и третьем этажах, зрительный зал с галереей и балконом, где могут разместиться около 300 посадочных мест. Основной сцены на 175 мест уже недостаточно.

Москаленко отметил, что Дом культуры работников связи полностью соответствует потребностям театра, и его можно быстро подготовить к эксплуатации.

Ранее директор и главный дирижер ФДМ рассказал о новом репертуаре.

Фото: "Санктъ-Петербургъ Опера"

Теги: санкт-петербург, санктъ-петербургъ опера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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