Директор и главный дирижер ФДМ рассказал о новом репертуаре

Коллектив по-прежнему выступает в разных районах города, посещая детские сады и школы с спектаклями, лекционными концертами, творческими встречами.

Капитальный ремонт в Филармонии для детей и молодежи (ФДМ) близится к завершению. Директор и главный дирижер площадки Михаил Голиков рассказал "Петербургскому дневнику" о том, как изменятся помещения после реконструкции и как это отразится на репертуаре.

Руководитель уточнил, что, несмотря на ремонт, филармония продолжает активно работать. Коллектив по-прежнему выступает в разных районах города, посещая детские сады и школы с спектаклями, лекционными концертами, творческими встречами. В ФДМ работает полноценный симфонический оркестр – 18 талантливых женских и мужских голосов, четыре меццо-сопрано. В будущем планируется более активно проводить концерты и для взрослой аудитории. Параллельно развивается множество других проектов, которые ФДМ планирует реализовать после завершения ремонта. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады разработана программа "Я говорю с тобой из Ленинграда" (6+), основанная на стихах блокадных поэтов, дневниках детей и известных людей, живших в осаждённом городе.

У нас работают яркая кукольная труппа и режиссер Никита Шмитько, востребованный во многих российских кукольных театрах. Перед Новым годом мы выпустили премьеру кукольного спектакля "Царевна-лягушка" (0+) . Это яркий спектакль с использованием тантамаресок, театра теней и разных кукол – от маленьких до ростовых. Сыграли мы и мюзикл Александра Журина "Щелкунчик" (6+). 225-летию Пушкина мы посвятим драматический спектакль "Сказка о царе Салтане" (0+). Михаил Голиков, директор и главный дирижер ФДМ

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"