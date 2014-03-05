В ФДМ 28 сентября состоится премьера спектакля "Сказка о царе Салтане"

История, написанная стихами, повествует о том, что любовь, верность и добро могут творить чудеса, а зло будет всегда наказано.

Филармония для детей и молодежи приглашает на премьеру спектакля по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина "Сказка о царе Салтане". Она состоится 28 сентября в Театре "Плоды Просвещения".

Морские волны нашептывают стихотворные строки, оживляют героев и переносят их из избы во дворец, а потом на пустынный остров Буян. Волны создают удивительный сказочный мир, чтоб в финале он исчез, подобно граду Китежу, как исчезает любая фантазия, оставляя легкую грусть и приятное послевкусие.

В истории есть чудеса, превращения, танцы и песни. Стихотворный текст переплетается с пластическими эпизодами, раскрывающими содержание произведения Пушкина.

Режиссер – Евгений Зимин, художник – Алеся Исаева, композитор – Василий Тонковидов. Постановка для зрителей старше 6 лет.

Ранее мы писали, что фестиваль "Транспорт большого города" пройдет в Московском районе 1 сентября.

Фото: предоставлено организатором