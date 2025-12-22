Вышел трейлер фильма "Сказка о царе Салтане"

Премьера в России состоится 12 февраля 2026 года.

Кинкомпания "Атмосфера Кино" представила трейлер фильма "Сказка о царе Салтане". Режиссером картины выступил Сарик Андреасян.

Фильм является экранизацией сказки писателя Александра Пушкина. В нем расскажут историю женитьбы царя Салтана и его сына, князя Гвидона. По сюжету из-за козней теток Гвидон вместе с матерью попадает на необитаемый остров. Там он встречает волшебную царевну Лебедь. С ее помощью герой намерен воссоединиться с отцом.

В главных ролях сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина и другие. Премьера в России состоится 12 февраля 2026 года.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино