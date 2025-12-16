Вышел трейлер мультфильма "Скотный двор" Энди Серкиса

Мировая премьера состоится 1 мая 2026 года.

Компании Aniventure и The Imaginarium представили первый трейлер мультфильма "Скотный двор". Режиссером проекта выступил Энди Серкис.

Сюжет основан на одноименной повести Джорджа Оруэлла. При этом, по словам Серкиса, мультфильм будет лишен политических мотивов первоисточника. Группа животных поднимает восстание против хозяев и захватывает ферму. Ими теперь будет править хитрый хряк Наполеон. Революция постепенно превращается в новую диктатуру. Захватившие власть свиньи переписывают законы, манипулируют и становятся неотличимы от тех, против кого восстали.

Роли озвучили Сет Роген, Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Кэтлин Тернер, Киран Калкин, Гейтен Матараццо и другие. Мировая премьера состоится 1 мая 2026 года.

