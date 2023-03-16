Фестиваль "Транспорт большого города" пройдет в Московском районе 1 сентября

Каждый желающий сможет посетить выставку инновационного транспорта и ретро-транспорта.

В воскресенье, 1 сентября, в Петербурге пройдет фестиваль "Транспорт большого города". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Гуляния начнутся в 10:00 на парковочной площадке у Исторического парка "Россия-Моя история".

Каждый желающий сможет посетить выставку инновационного транспорта и ретро-транспорта, где будут представлены уникальные экземпляры исторической техники из разных регионов России. В 14:00 стартует культурно-развлекательная программа с выступлениями артистов эстрады. Вход свободный.

Ранее мы писали, что центр Петербурга перекроют для водителей на один вечер.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского