Поэма-опера "Рубеж"

В новом сезоне зрители ФДМ снова смогут увидеть культовую постановку поэмы-оперы "Рубеж" о Великой Отечественной войне.
Объявляется всеобщий сбор среди населения: необходимо начать строительство оборонительных рубежей, чтобы защитить свои дома и родину. В селе остались лишь женщины, старики и дети — именно им предстоит выполнить эту сложную задачу в условиях суровой русской зимы. В опере раскрывается тема о тружениках тыла, которая никогда не освещалась в произведениях оперного жанра.
Дирижер — Михаил Голиков;
Режиссер — Мурат Калов;
Балетмейстер — Карина Петрусенкова;
Композитор — Александр Чайковский.
Фото: предоставлено организатором
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