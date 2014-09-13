Поэма-опера "Рубеж"

Постановку покажут 9 сентября в ДК имени Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

В новом сезоне зрители ФДМ снова смогут увидеть культовую постановку поэмы-оперы "Рубеж" о Великой Отечественной войне.

Объявляется всеобщий сбор среди населения: необходимо начать строительство оборонительных рубежей, чтобы защитить свои дома и родину. В селе остались лишь женщины, старики и дети — именно им предстоит выполнить эту сложную задачу в условиях суровой русской зимы. В опере раскрывается тема о тружениках тыла, которая никогда не освещалась в произведениях оперного жанра.

Дирижер — Михаил Голиков;

Режиссер — Мурат Калов;

Балетмейстер — Карина Петрусенкова;

Композитор — Александр Чайковский.

Фото: предоставлено организатором