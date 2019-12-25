Из-за ДТП у "Мега Парнас" образовалась пробка

Пробка образовалась из-за столкновения трех автомобилей.

В воскресенье днем, 5 июля, петербуржцы заметили пробку у ТРК "Мега Парнас". Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Выяснилось, что пробка образовалась из-за столкновения трех автомобилей. Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи. О пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что на КАД Mazda протаранила дорожные знаки и сбила пешехода.

Фото: vk.com/spb_today