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Из-за ДТП у "Мега Парнас" образовалась пробка
Сегодня, 13:28
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Arinablinova

Из-за ДТП у "Мега Парнас" образовалась пробка

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Пробка образовалась из-за столкновения трех автомобилей.

В воскресенье днем, 5 июля, петербуржцы заметили пробку у ТРК "Мега Парнас". Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Выяснилось, что пробка образовалась из-за столкновения трех автомобилей. Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи. О пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы писали, что на КАД Mazda протаранила дорожные знаки и сбила пешехода.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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