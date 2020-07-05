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Arinablinova
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На КАД Mazda протаранила дорожные знаки и сбила пешехода

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От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В ночь на воскресенье, 5 июля, в Выборгском районе города погиб пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 34-летний водитель автомобиля Mazda ехал на 10,4-м километре внутреннего кольца КАД. В какой-то момент он не смог справиться с управлением и влетел в дорожные знаки, совершив при этом наезд на мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что в ДТП на Муринской дороге пострадали два человека.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: дтп, кадо, смертельное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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