В ДТП на Муринской дороге пострадали два человека

ДТП случилось в районе ЖК "Цветной город" в Красногвардейском районе Петербурга.

Вечером в субботу, 4 июля, стало известно об аварии в Красногвардейском районе Петербурга. На Муринской дороге в районе 19 часов столкнулись два легковых автомобиля. Движение для других водителей на время оказалось затруднено, на месте происшествия появились машины скорой помощи.

По данным портала 78.ru, в результате аварии в районе ЖК "Цветной город" пострадали два человека – мужчина с переломом рёбер от госпитализации отказался, а женщину с ушибами правой руки и ноги госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что момент аварии под мостом Александра Невского попал на видео. Обстоятельства ДТП уточняются.

Видео: Piter.tv