Из-за ДТП перекрыли съезд с внешнего кольца КАД на Октябрьскую набережную

Из-за этого образовалась серьезная пробка.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что из-за аварии перекрыли съезд с внешнего кольца КАД на Октябрьскую набережную. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 85 километре КАД столкнулись "КамАЗ" и "Газ", они-то и заняли всю проезжую часть На место прибыли спасатели и сотрудники сотрудники подрядной организации. ДТП спровоцировало пробку в в полтора километра в сторону Октябрьской набережной. Также машины почти не движутся по Большому Обуховскому мосту по направлению к Петербургу.

В 13:55 движение по участку полностью восстановили.

Ранее мы писали, что водитель отделался условным сроком за сбитого на Народной ребенка.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"