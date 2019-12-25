Водитель отделался условным сроком за сбитого на Народной ребенка

Автомобилист сам отвез пострадавшую девочку в больницу, но к месту ДТП не вернулся.

Невский районный суд Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы условно автомобилиста Валерия Меньшикова. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчину осудили за сбитую на дороге маленькую девочку.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Темным пасмурным вечером водитель двигался на своем "Фольксвагене" по внутридворовой территории вдоль дома №1 по Народной улице со скоростью более 5 км/ч. Превышенная для дворовой территории скорость не дала автомобилисту контролировать обстановку на дороге, и в итоге Меньшиков вовремя не увидел пересекающий двор пешеходов с ребенком. Мужчина не успел снизить скорость и не остановился, в результате чего наехал на маленькую девочку и скрылся с места ДТП, не сообщив о случившемся в полицию, однако отвез пострадавшую в больницу. Пятилетней девочке оказался причинен тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, суд учел оказанную девочке помощь сразу после ДТП, отсутствие былых судимостей и положительные характеристики с работы и из семьи.

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