На Зайцева 35-летняя женщина попала под колеса иномарки

Вечером 13 сентября в Кировском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.
По предварительной информации, около 20 часов у дома №19 на улице Зайцева 70-летний мужчина, находясь за рулем "Киа", совершил наезд на 35-летнюю женщину. Авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что на Дворцовой набережной ДТП парализовало движение.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все