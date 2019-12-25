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На Зайцева 35-летняя женщина попала под колеса иномарки
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva

На Зайцева 35-летняя женщина попала под колеса иномарки

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За рулем автомобиля находился 70-летний мужчина.

Вечером 13 сентября в Кировском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 20 часов у дома №19 на улице Зайцева 70-летний мужчина, находясь за рулем "Киа", совершил наезд на 35-летнюю женщину. Авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

 Ранее мы писали, что на Дворцовой набережной ДТП парализовало движение.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, наезд на пешехода, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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