Из-за ДТП на Невском проспекте встало движение троллейбусов

Предполагается, что водитель мотоцикла, попавшего в аварию, был нетрезв.

Вечером в пятницу, 9 октября, в центре Петербурга произошло ДТП, повлиявшее на дорожное движение на Невском проспекте. Как сообщили очевидцы, на перекрестке Невского проспекта с Большой Конюшенной столкнулись мотоцикл и "Мерседес".

Отмечается, что из-за автомобиля, вставшего на полосе общественного транспорта, временно приостановилось троллейбусное движение. Предполагается, что водитель мотоцикла, попавшего в аварию, был нетрезв. Корреспондент издания "Невские новости" сообщил, что байкер оставил свое транспортное средство и отправился слушать уличных музыкантов.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, которая зафиксировала момент аварии. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД в Петербурге в пятницу произошло две аварии, в ходе которых столкнулись 4 и 5 автомобилей.

Видео: Piter.tv