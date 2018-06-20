"Из грязи в князи": из старейшей тюрьмы Японии сделают роскошный отель

Отель откроют к 2021 году. Ночь будет стоить от 450 до 725 долларов.

Старейшая тюрьма Японии Нара, построенная в 1908 году, будет переделана в роскошный отель. Об этом сообщает News On Japan.

Тюрьму построили 111 лет назад из красного кирпича, Нара является олицетворением эпохи Мэйдзи. К тому же, Нара – единственная нетронутая из пяти тюрем тех времен, по назначению она использовалась до 2017 года. В стенах этого здания содержались несовершеннолетние преступники.

На сегодняшний день, Нара – важный культурный объект. На его реконструкцию планируется потратить 136 миллионов долларов (8 889 640 000 рублей). Также в отеле планируют повысить устойчивость к землетрясениям. Отель планируют открыть в 2021 году.

Тюремные камеры с высокими потолками переделают в уютные номера, складские помещения и комнаты охраны – в рестораны и залы. Ночь в таком отеле будет стоить от 450 до 725 долларов.

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Фото и видео: ototama itti/ YouTube