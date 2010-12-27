Фото: в сингапурском аэропорту откроется 40-метровый водопад под крышей

Открытие "джунглей" намечено на апрель.

В терминале сингапурского аэропорта Jewel Changi в апреле откроется 40-метровый водопад, который является центральной частью "внутренних джунглей". Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Открытие намечено на 17 апреля. В многофункциональном здании помимо водопада появится прогулочная зона с аттракционами и садами, отель и около 300 магазинов и ресторанов.

Здание имеет купол в форме бублика, из центра которого течет вода. Вода станет частью системы охлаждения, ее планируют повторно использовать в кондиционировании после падения с 40-метровой высоты. Вокруг водопада высажена терраса с 200 видами растений.

Фото: Charu Kokate

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