Знакомый сгоревшего в Выборге семейства, почуяв запах гари, сбежал из дома

В огне погибли двое взрослых и шестеро детей.

В ночь на 28 апреля в частном жилом доме на улице Малая Водяная в Выборге произошел страшный пожар, в результате которого погибла семья из двух взрослых и шестерых детей до 8 лет. В этой трагедии мог быть еще один пострадавший – знакомый семейства, он приехал в гости накануне. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина, почувствовав сильный запах гари, выбежал из дома, который уже полыхал огнем. В итоге ему удалось спастись.

В настоящий момент на месте происшествия продолжается разбор завалов, извлекаются тела погибших. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожаротехническая экспертизы. Следователи допрашивают очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Видео: Piter.TV