Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Выборге

Девочкам было от полутора месяцев до 8 лет.

В Выборге Ленобласти в ночь на 29 апреля произошла трагедия — в огне погибли, восемь человек, шестеро из них - дети.

Как сообщили в МЧС, в 1:30 им поступило сообщение о пожаре на Малой Водяной улице в Выборге. Пожар на площади 120 квадратных метров тушили 12 человек личного состава и три единицы техники. В 3:10 пожар был ликвидирован.

По данным информированного источника "Интерфакса", причиной пожара в деревянном доме могло стать неисправное электрооборудование или нарушение правил пожарной безопасности. Предварительно основной версией считается человеческий фактор. Люди не спаслись, так как спали.

По данным Piter.TV в пожаре погибли двое взрослых 36 и 32 лет и их шесть дочерей в возрасте от полутора месяцев до 8 лет. Старшая, седьмая дочь (15 лет) в эту ночь осталась ночевать у бабушки, она единственная из всей семьи осталась жива. Местные жители сообщили, что дом был в ужасном состоянии и семью благополучной мало кто назвал благополучной.

Фото: ВК/ Интересные события в Выборге (Данила Багров)