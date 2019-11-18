Во время пожара в Хомировичах погибли три человека

По предварительной информации, огонь разгорелся из-за непотушенной сигареты.

Утром 27 апреля в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, в деревне Хомировичи горел частный дом. В результате ЧП погибли три человека. В распоряжении нашего издания оказались фотографии с места происшествия.

Пожар произошел в шестом часу утра. Огонь охватил площадь 94 квадратных метра. На место ЧП прибыли восемь пожарных и две единицы техники. Возгорание тушили в течение часа с небольшим.

Известно, что в результате пожара погибла женщина 1956 года рождения и два мужчины 1954 и 1988 года рождения. По предварительной информации, огонь разгорелся из-за непотушенной сигареты.

Ранее мы публиковали подробности взрыва на Бухарестской улице.

Фото: Piter.TV