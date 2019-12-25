Из реки Мга достали человеческую ногу

В воскресенье, 19 июля, в полицию Кировского района Ленобласти поступила информация о том, что в реке Мга неподалеку от моста в деревне Пухлово обнаружена отрубленная нога человека. Как стало известно Piter.TV, фрагмент тела обнаружили на метровой глубине.
Предполагается, что останки принадлежат трансгендерному мужчине, тело которого в этой же реке обнаружил старшеклассник в начале июня. Напомним, что у найденного трупа не было головы и конечностей, а вместо груди были вставлены силиконовые импланты.
Согласно проведенной экспертизе, тело мужчины распилили посмертно приблизительно полгода назад.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти утонул мужчина, прыгнувший в воду с причала.
Фото: Пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области
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