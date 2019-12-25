Из реки Мга достали человеческую ногу

Предположительно фрагмент тела принадлежит убитому и расчлененному трасгендеру.

В воскресенье, 19 июля, в полицию Кировского района Ленобласти поступила информация о том, что в реке Мга неподалеку от моста в деревне Пухлово обнаружена отрубленная нога человека. Как стало известно Piter.TV, фрагмент тела обнаружили на метровой глубине.

Предполагается, что останки принадлежат трансгендерному мужчине, тело которого в этой же реке обнаружил старшеклассник в начале июня. Напомним, что у найденного трупа не было головы и конечностей, а вместо груди были вставлены силиконовые импланты.

Согласно проведенной экспертизе, тело мужчины распилили посмертно приблизительно полгода назад.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти утонул мужчина, прыгнувший в воду с причала.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области