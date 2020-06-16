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Найденного в Ленобласти расчленённого мужчину с силиконовой грудью убили около полугода назад
Сегодня, 16:43
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nastya960

Найденного в Ленобласти расчленённого мужчину с силиконовой грудью убили около полугода назад

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Уже удалось установить, что тело расчленяли при помощи механической пилы и ножа, руку погибшего вырвали с лопаткой.

Появилась информация по жуткому происшествию в посёлке Мга Ленинградской области, где 15 июня школьник нашёл расчленённый труп с грудными имплантами и без головы. Как рассказал 78.ru источник в медицинских кругах, мужчину убили и расчленили около шести месяц назад.

Предварительная причина смерти – два удара ножом в грудь, оказалось порванным легкое, начался пневмоторакс и наступила смерть. Однако, пока не найдена голова, нет никакой уверенности, что мужчина был не задушен.

Уже удалось установить, что тело расчленяли при помощи механической пилы и ножа, руку погибшего вырвали с лопаткой. Источники на 95% уверены, что погибшей был гомосексуалом.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

 

Теги: мга, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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