Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы

Труп доставлен в морг.

В понедельник, 15 июня, в реке Мга на территории Ленинградской области обнаружили тело неизвестного. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.

Труп достали из воды в 50-ти метрах от дома № 23 по Бетонному переулку, тело доставлено в морг для выяснения причины смерти.

В Неве спустя 10 дней поисков нашли тело парня, упавшего с Володарского моста.

Фото: Piter.TV