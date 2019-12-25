В Ленобласти утонул мужчина, прыгнувший в воду с причала

Вода была холодной, а течение – сильным.

Днем 19 июля в полицию Ленобласти обратилась жительница Дубровки. Она рассказала, что примерно в 13:30 отдыхала на местном пляже с семьей и увидела, как с пристани прыгнули трое мужчин. По словам заявительницы, одного из ныряльщиков унесло течением, после этого он и вовсе ушел под воду. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Позже к стражам порядка обратился 21-летний гражданин Узбекистана и рассказал, что после прыжка в воду он направился в сторону берега, а его друг, также уроженец Узбекистана, начал тонуть. Как оказалось, погибший плохо плавал, к тому же вода была холодной, а течение Невы – сильным. По факту случившегося проводится проверка.

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