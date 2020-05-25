Малышка направилась к новой семье.

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую. Специалист пояснила, что новая семья забрала из клиники "Мать и дитя" малышку, которая с момента рождения находилась в центре. Московский омбудсмен пояснила, что судьба девочки "складывается хорошо".

Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса омбудсмен по делам ребенка в Москве Ольга Ярославская

Омбудсмен подчеркнула, что малышке нашли замещающую семьи. Планировалось, что девочка будет передана новым родителям после завершения карантина по коронавирусу.

Ранее в суде сочли законным постановление о том, что пятилетняя россиянка должна быть передана органам опеки. Бывших родителей малышки ограничили в правах. Позже им также отказали в апелляции.

