Юристы заявили о требованиях, которые мать выдвинула против перинатального центра.

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать. Родители малышки согласились забрать дочку только при определенных условиях. Адвокат семьи Ольга Лукманова заявила "Коммерсанту", что медики из центра "Мать и дитя" все года лишь выставляли счета. Специалисты так и не смогли предоставить документальной или устной информации о диагнозе пациентки. Сейчас родители требуют от медиков предоставить им полный выписной эпикриз за все пять лет.

Ранее журналисты рассказали о девочке, которая с момента рождения находится на территории перинатального центра. Мать малышки считает ее неизлечимо больной. Однако врачи заявили о том, что уже после нескольких месяцев пребывания пациентке ничего не угрожало. Родители же говорят о том, что мнение о состоянии девочки у врачей изменилось только в марте 2019 года.

на данный момент рассматривается иск об ограничении родительских прав. девочка остается на территории центра. Известно, что судебные заседания будут проводиться в закрытом режиме. Это сделано в интересах ребенка.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Мать и дитя" приостановили строительство больницы в Петербурге из-за путаницы в бумагах.

